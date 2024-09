Ortopedici ' cautela su uso osteopatia solo dopo prescrizione medica'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - L'va usata con "molta. Noi come società scientifica mettiamo in guardia dall'eseguire certe manovre cruente perché spesso portano poco beneficio ai pazienti. L'ortopedico deve fare la diagnosi e se necessario fa unache l'osteopata deve seguire. Quindisempre mediazione di un professionista medico, che può essere anche il fisiatra". Così all'Adnkronos Salute Alberto Momoli, presidente della Siot, Società italiana ortopedia e traumatologia, interviene sul post su X del giornalista Andrea Vianello che ha stigmatizzato la manovra fatta da un osteopata ospite di 'Unomattina', simile a quella che 5 anni gli avrebbe - come scrive il giornalista - causato "la dissecazione della carotide e l'ictus". "Se un paziente ha un'ernia del disco o cervicale non deve subire certe manovre", aggiunge Momoli.