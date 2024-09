Nuova Estense e via Giardini basta incidenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Avviare un confronto con tutti i soggetti coinvolti per mettere a punto ulteriori azioni concrete e condivise di contrasto ai numerosistradali nei tratti die viache collegano Pavullo e Serramazzoni a Maranello, così da ridurre i rischi per gli utenti della strada e per i cittadini dei centri abitati attraversati dalle due arterie stradali. É l’obiettivo dell’incontro che si svolgerà nei prossimi giorni in Provincia, sollecitato dal sindaco di Maranello Luigi Zironi, che si è rivolto al presidente Fabio Braglia affinché possa coordinare un confronto tra i primi cittadini dei Comuni coinvolti, la Prefettura e le forze dell’ordine impegnate nella sicurezza stradale, finalizzato a ridurre le criticità lungo i tratti in questione.