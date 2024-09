Moda nuovo sostegno dal Mimit | arrivano 15 mln per la transizione green e tech

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo il pacchetto di aiuti presentato ad agosto,nuovi sostegni per il comparto. In un decreto interministeriale a doppia firma con il ministero dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ministro delle Imprese e del Made in Italy dispone lelità di attuazione per sostenere laecologica e digitale delle imprese del settore tessile, dellae degli accessori nel Paese. Alla misura sono destinati 15 milioni di euro. Le agevolazioni alle imprese beneficiarie – identificate con i codici Ateco – saranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, per (al massimo) il 50% delle spese ammissibili e nel limite di 60mila euro, per l’acquisizione di prestazioni specialistiche.