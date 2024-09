LIVE Bolelli Vavassori-Gille Vliegen Italia-Belgio Coppa Davis in DIRETTA | match complesso contro due specialisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del doppio tra, sfida della fase a gironi della2024. Non sembrano esserci molti dubbi sulle scelte di Filippo Volandri e Steve Darcis. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi a deglidel doppio: l’può contare su Simoneed Andrea, mentre ilpuò fare affidamento su Sandere Joran. Il duono va alla ricerca di una rivincita dopo l’inaspettata sconfitta neld’esordioil Brasile. Nella tarda serata di mercoledìsi sono arresi a Marcelo Melo e Rafael Matos per 6-7, 7-6, 7-5 in quasi tre ore di partita.