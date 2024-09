La regista e produttrice Chiara Tilesi | Ancora troppa la violenza sulle donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Firenze, 13 settembre 2024 - È arrivata con un volo dalla Turchia appositamente per partecipare all’incontro promosso a Villa Viviani dal Rotary Club Fiesole la nota, il cui ultimo film “Tell it like a woman” ha ricevuto una nomination all’Oscar. La presidente Manila Peccantini ha presentato ai soci la celebre professionista italiana - ora residente a Los Angeles – anche e soprattutto per l’importante impegno sociale portato avanti fin da quando era giovanissima “Sono andata in America a 18 anni – ha spiegato– per studiare cinema e ho subito compreso l’enorme potere dei media nel plasmare il DNA culturale della società. Noi siamo ciò che vediamo”.