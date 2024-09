Giovani Celestini Campanari AIG Ansia e stress problemi maggiori

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’AIG sta lavorando in sinergia con il Governo e il ministro Abodi per dare massima priorità e rilevanza alle necessità deiitaliani, in modo sempre più completo e trasversale. In questi mesi abbiamo organizzato attività ed eventi coinvolgendodi tutta Italia, dalle grandi città alle aree più periferiche, anche per trasmettere loro le tante opportunità che ci sono, come avvenuto ad esempio con i ragazzi di Caivano e Lampedusa: vogliamo che tutti siano coinvolti e possano vivere le stesse esperienze, ed allontanare la sensazione di vivere in un ghetto e in solitudine, che moltiavvertono”. Lo ha detto Federica, Commissario Straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, intervistata da The Watcher Post.