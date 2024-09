Fratelli d’Italia a sorpresa slitta l’adesione di un sindaco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDoveva essere il giorno dell’ufficialità, invece così non è stato. Alla conferenza stampa diindetta presso la Sala consiliare della Rocca dei Rettori, è assente Angela Martignetti. La sindaca di San Martino Sannita, avrebbe dovuto far compagnia al primo cittadino di San Bartolomeo in Galdo nell’’ufficializzare la sua adesione al partito guidato dal senatore Matera. Da indiscrezioni raccolte in sala pare che Martignetti non abbia mai perfezionato il tesseramento e pertanto nemmeno. Troverebbe conferme, invece, un incontro avvenuto tra la giovane sindaca e il senatore, a testimonianza di un rapporto di stima tra i due.