Ecofin a Budapest clamoroso boicottaggio di massa contro Viktor Orban

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’indell’e dell’Eurogruppo ail 13 settembre è stato segnato da un clima di forte divisione e polemica. Gran parte dei Governi europei ha scelto di boicottare l’evento in risposta alle politicheverse del primo ministro unghereseOrbán, attuale presidente di turno della Ue, noto per le sue posizioni euroscettiche e i suoi stretti legami con la Russia. Di conseguenza, solo 10 ministri finanziari su 27, fra i quali l’italiano Giancarlo Giorgetti, si sono presentati nella capitale ungherese. I grandi assenti aNonostante l’importanza dei temi in agenda, tra cui l’analisi delle politiche economiche dell’Unione e la discussione sulle sfide economiche future, circa due terzi dei governi europei ha deciso di non inviare i propri rappresentanti.