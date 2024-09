Dengue terzo caso in pochi giorni a Bologna | disinfestazione nell’area del Pronto soccorso del Sant’Orsola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 –al via questa notte nella zona attorno aldelper prevenire l’insorgenza di altri casi di. A comunicarlo è il Comune diche ha attivato le misure di profilassi dopo ildi(malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi) rilevatometropolitana bolognese. Dopo ildi Sasso Marconi e di via Borgonuovo salgono quindi a tre i casi diregistrati solo negli ultimissimie provincia. Questa notte verranno quindi attivate le misure di profilassi in area pubblica nella zona dove ha sostato la persona colpita attorno aldell'ospedale Sant'Orsola.