Conte | Neres? Ha dato un grosso contributo Ma noi abbiamo fase offensiva e difensiva

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024): «? Haun. Ma noi«Dipende dai giocatori, non da me. da quello che dimostrano negli allenamenti, la volontà che hanno per mettermi in discussione. Vale per tutti. Non ci sono inamovibili in squadra, devono dare il massimo e mettermi in difficoltà. David ha fatto due spezzoni di partita, haun. Mi aspetto da lui e soprattutto dai nuovi, entrare nella nostra idea, sapere che c’è unama anche una. È importante, noi dobbiamo avere equilibrio. Sono stato esaustivo?».