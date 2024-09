Capuano | Inter e Milan sono tornate al vecchio schema | si ragiona insieme!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Giovanniha sottolineato come la giornata di oggi simboleggi il ritorno a unoche si erarotto:viaggerannosulla questione dello stadio. ILMENTO – Giovannièvenuto a Tutti Convocati sul tema del rifiuto didi provvedere alla ristrutturazione di San Siro: «Partendo dal progetto della ristrutturazione i due clubarrivati alla determinazione che il costo è sottostimato e dal punto di vista funzionale la cosa non sta in piedi. Con oggi anche il sindaco Sala ha messo una pietra sopra l’idea chepossano restare a San Siro. Una grande novità è che le due squadre tornanonon c’era mai stato un atto di divorzio, ma da un paio di anni ciascuna viaggiava per conto proprio. La seconda novità è che vogliono comprarsi le aree intorno a San Siro».