Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 13 - 14 - 15 Settembre Premier League Bundesliga

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nella Casa dello Sport di Sky, tra venerdì 13 e domenica 15, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusivasu Sky e in streaming su NOW. In campo la- grande esclusiva Sky fino al 2028 e fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la.Sabato 14, latorna protagonista su Sky con la quarta giornata di campionato. A partire dalle 13:00, il programma "La Casa dello Sport Internazionale", condotto da Federica Lodi e Paolo Ciarravano, guiderà gli spettatori tra i principali appuntamenti calcistici della giornata. Il primo match vedrà il Southampton sfidare il Manchester United alle 13:30, con la telecronaca di Nicola Roggero in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW.