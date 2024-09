Troppe liti e troppi pregiudicati | il bar DeSa di Sondrio chiude definitivamente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)– C’era una volta il bar. C’era perché, sebbene da giorni sulla porta d’ingresso dell’esercizio che affaccia sui giardini di piazzale Bertacchi e su via Trento-Trieste campeggi la scritta “ferie”, il bar non riaprirà più. Il sindaco diMarco Scaramellini ha deciso ciò che in molti auspicavano: in un’apposita ordinanza infatti ha disposto “l’immediata e definitiva cessazione delle attività di somministrazione di alimenti con relativa contestuale chiusura dei locali e divieto di prosecuzione di ogni attività relativa al pubblico esercizio”.schiamazzi,nel cuore della notte, oltre al numero considerevole ditra i clienti più affezionati del locale.