Saviano faccia a faccia con il flop | superato negli ascolti pure da Monica Setta e dalle repliche de La7

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) SprofondaRobertocon Insider –con il crimine, lo strombazzatissimo programma dell’autore di Gomorra viene battuto ancheinterviste disi censura da solo:in picchiata Alla seconda puntata cala infatti ulteriormentecrollando al 4.3% di share in prima serata, battuto ampiamente dal film di Italia 1 (6.8%), da Nicola Porro con Quarta Repubblica (6.6%) su Rete4, dacon le sue Storie di donne al bivio (6.1%) su Rai2 e perfinodi In viaggio con Barbero (4.4%) su La7. Ancora peggio deglihorror della prima puntata, quando Robertoaveva chiuso con 785.000 spettatori (5.22%) contro Nicola Porro che aveva interessato 825.000 spettatori (7.18%). In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti su La7 con 868.000 spettatori (4.