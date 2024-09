Riparte ‘Teatri senza frontiere’ | Solidarietà e lotta all’ingiustizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il teatro è un linguaggio che arriva a tutti, che porta sorrisi e emozioni, vita vera che si moltiplica. Il teatro per ragazzi può davvero rendere il mondo un posto migliore, ne sono la prova i 15 anni di storia di, l’esperienza coordinata da Marco Renzi per toccare i luoghi più disastrati della terra. Lunedì prossimo si parte di nuovo, una squadra di gente di teatro parte a spese proprie e col supporto di alcuni sponsor, per raggiungere lo Zambia e sostenere le missioni di padre Renato Kizito Sesana, 81 anni, impegnato a salvare i bambini di strada da tutta la vita: "Lo abbiamo conosciuto a Nairobi qualche anno fa, racconta Renzi, avevamo promesso di tornare in Zambia e manteniamo la parola.