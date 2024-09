PS5 Pro gli scalper rivendono i lettori Blu-Ray a prezzi alti… ma questa volta gli andrà male

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sono bastati due giorni dall’annuncio della PS5 Pro per vedere gliiniziare ad acquistare in massa iBlu-Ray esterni, con l’obiettivo di rivenderli arialzati in seguito al rilascio della nuova console di Sony. Mai loro piani sembrano destinati a fallire miseramente. Difatti in queste ore è letteralmente scoppiata la mania per iesterni di PlayStation 5 Pro, facendo esaurire rapidamente questo accessorio presso rivenditori online come Best Buy, Amazon e tanti altri ancora in particolar modo negli USA. E com’era lecito attendersi, sempre in queste ore sono stati messi in vendita su Ebay e simili una gran quantità diBly-Ray per PS5 Pro, contraddistinti ovviamente da un prezzo nettamente più alto rispetto a quello indicato da Sony (79,99 dollari in USA e 119,99 Euro in Italia).