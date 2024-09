ONU assemblea generale all’insegna dell’unità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nel Palazzo di Vetro dell’ONU è cominciata dal 10 Settembre 2024 la 79ma sessione dell’dell’ONU sotto la presidenza dell’ex primo ministro del Cameroon, Philemon Yang, che ha raccolto il testimone dal predecessore Dennis Francis con un messaggiodell’”unitaà nella diversità” per lo sviluppo sostenibile. L’Italia, che nel segmento ad alto livello sarà rappresentata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha preso parte alla sessione inaugurale con l’amb. Maurizio Massari per riaffermare il suo sostegno al Presidente Yang e rinnovare l’impegno per l’attuazione dell’agenda 2030. Il segretarioGuterres richiama ai valori della Carta. “I valori che ci hanno unito dal 1945 sono più essenziali che mai.