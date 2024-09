L’Onu attacca Israele | queste drammatiche violazioni della legge umanitaria internazionale devono fermarsi ora

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 12 settembre 2024) Impossibile che il Mondo che si dichiara “civilizzato” permetta quello che sta accadendo a Gaza sotto i nostri occhi.ha superato ogni limite e chi aiuta Tel Aviv anche solo facendo finta di non vedere dovrebbe porsi delle domande. L’ennesimo atto d’accusa delè eloquente. “Quello che sta accadendo a Gaza è del tutto inaccettabile. Una scuola trasformata in un rifugio per 12mila persone è stata colpita dagli attacchi di”. Lo afferma il direttore generale del, Antonio Guterres, aggiungendo che “sei dei nostri colleghi dell’Unrtwa sono fra le vittime.ora”.