Inzaghi alla prima di Inter due stelle sul cuore | Emozionato sbagliato dimenticare

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Sono, lo ammetto: nel calcio non è giusto vivere di ricordi, ma non è nemmeno corretto. Questi ragazzi meravigliosi hanno fatto un cammino straordinario e la Seconda Stella ci unirà per sempre. Il grazie va a tutti: ai ragazzi, ai calciatori che non fanno più parte di questo gruppo,società che ci è sempre stata vicino”. Così Simone, nelle parole riportate dal sito dell’di “, duesul“, il film dedicatoscorsa stagione, in cui i nerazzurri hanno dominato il campionato e vinto la seconda stella. Il film, proiettato questa sera al cinema Anteo a Milano, sarà poi disponibile nelle sale cinematografiche dal 19 al 25 settembre. “Vedendo questa squadra sapevo che potevamo vincere, ho visto come hanno lavorato il gruppo, lo staff e i giocatori.