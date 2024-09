Il mago dei trapianti | Abbiamo gli organi grazie a un bambino Ma la sanità è malata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Dario Crippa MONZA La sua casa è tappezzata di fotografie. C’è la bambina che aspettava un cuore in Sicilia. Il ragazzo di 20 anni che al ritorno da una vacanza ebbe uno scompenso cardiaco preoccupante ma non voleva accettare di avere necessità di un trapianto e "allora gli mostrai la stanza per quelli come lui: tutte persone che sarebbero morte". C’è quello che gli ha regalò un orologio Baume Mercier anche se il suo nuovo cuore gli arrivò solo il giorno in cui la sua ditta lo aveva appena licenziato per malattia. E che oggi ha trovato un nuovo lavoro e ha avuto figli. "Significa molto per me, ho promesso a sua figlia che un giorno lo erediterà vuol dire che non sono una merda". Ettore Vitali non ha mai avuto peli sulla lingua e certo non ha intenzione di cominciare all’età di 72 anni.