F1 Lewis Hamilton pronto a rilevare una scuderia di MotoGP | sarà il team Gresini?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024), come ben sappiamo, è un fuoriclasse della Formula Uno ma, di pari passo, una sorta di azienda che cammina. Negli anni i guadagni del 7 volte campione del mondo sono stati investiti in diverse maniere. Nelle ultime ore, invece, si sta facendo largo una idea particolare per il nativo di Stevenage. Lo si era già letto qualche mese fa, ma ora le voci si stanno facendo sempre più realistiche. Di cosa stiamo parlando? Il futuro ferrarista (sbarcherà a Maranello nel 2025) vuole diventare il proprietario di unadi, uno degli altri passatempi del pilota della Mercedes. La conferma arriva direttamente dal CEO di Liberty Media, Greg Maffei.