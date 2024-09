Europa è spaccata sugli espianti dei vigneti Cosa è successo al primo vertice a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 12 settembre 2024) Da un lato le cooperative, con la Francia su tutte, e dall'altro gli altri sindacati vitivinicoli europei. Il tema deglidivide comparto vino dell'Ue, riunito ain occasione delmeeting del Gruppo di alto livello, mercoledì 11 settembre. Sul tavolo, i metodi e gli strumenti per affrontare le sfide future, con la Commissione Ue chiamata ad ascoltare le esigenze delle imprese, in vista delle conclusioni del Gruppo attese per i primi mesi del 2025 e della conseguente proposta di riforma che proprio la Commissione dovrà elaborare sulla Pac post-2027, entro la prossima estate.