Ddl sicurezza | Gasparri ' necessario aumentare presidi sicurezza in strutture sanitarie'

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Il personale medico svolge, con impegno e passione, un lavoro prezioso per noi tutti, ma purtroppo spesso anche pericoloso. Sempre più frequentemente medici o infermieri vengono aggrediti o subiscono umiliazioni. Una situazione intollerabile per chi opera costantemente per il bene e la salute dei cittadini. Per questo, èpotenziare e, attraverso nuove misure, idiall'interno delle, così come abbiamo chiesto con un ordine del giorno al ddlalla Camera, con l'obiettivo di assicurare l'integrità degli operatori che devono poter lavorare con serenità ". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio