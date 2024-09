Cultura Foti Magna Grecia | Calabria deve puntare sul passato e sul digitale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oggi siamo a Sibari, dove tutto è cominciato, dove laGraecia e la civiltà hanno avuto inizio. Senza ilnon ci sarebbe tutto ciò che esiste oggi”. Lo ha detto Nino, presidente della Fondazione, in occasione del convegno dal titolo “Percorsi di sviluppo del territorio trae territorio”, al Museo Nazionale Archeologico della Sibarite. “Lasulper la promozione del suo patrimoniole, ma anche sul. Pensare ai giovani e alle loro esigenze, sviluppando tecnologie da affiancare al patrimoniole, è fondamentale per attrarre la loro attenzione”. “Oggi – prosegue– parliamo di innovazione e, non potevamo scegliere un luogo migliore nel quale farlo. Sibari fu luogo di innovazione delladella