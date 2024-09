Coppa Davis l’Australia vola ai quarti battendo la Repubblica Ceca Machac altro ritiro dopo un game

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)è aidi. Sul cemento di Valencia la selezione capitanata da Lleyton Hewitt si sbarazza per 3-0 dellaed è certa dell’ingresso tra le migliori otto della competizione. Anche se il tie tra le due selezioni sarà ricordato per il surreale match tra Alexei Popyrin e e Tomas, durato la bellezza di un gioco. Due ritiri in due giorni per il numero uno della selezione di Jaroslav Navratil, che ieri aveva alzato bandiera bianca contro Carlos Alcaraz all’inizio del terzo set venendo praticamente portato via a braccia dal palazzetto. Ma si è ritrovato a dover scendere in campo e a provarci per le contemporanee assenze di Vit Kopriva e Jiri Lehecka, quest’ultimo colpito da una malattia;ci prova nonostante non sia in condizione e si ritirasei minuti di partita, consentendo aldi poter staccare il pass per Malaga.