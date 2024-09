Chef premi e bancarelle È il weekend del miele

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il recupero della Carrera non ferma il week end del. Se lo sport ecologico castellano si guadagnerà il palcoscenico nel pomeriggio di domenica, le altre due giornate e mezza del lungo week end di metà settembre vedrà come assoluto protagonista il. In vasetto, nella cucina deglistellati, negli istituti alberghieri, il dolce nettare la farà da padrone rendendo protagonista anche il pubblico che accorrerà in centro storico. Domani infatti, nella giornata che si aprirà e proseguirà al Cassero con un doppio appuntamento mattutino e pomeridiano dedicato in particolare a chi opera nel settore, alle 19 piazza Acquaderni sarà imbandita per ospitare l’"Honey APEricena", consugli scudi ma accompagnato da tanti altri prodotti locali.