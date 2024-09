Borsa | Milano sale con l' Europa dopo la Bce corre Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continentele scelte e le stime della Bce, seguiti dalla conferenza stampa della presidente della Banca centrale, Christine Lagarde: le Borse migliori sono state quelle di Francoforte, Amsterdam e Madrid, salite di un punto percentuale, mentre Londra e Parigi sono cresciute dello 0,5%. Seduta positiva anche per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,84% a 33.453 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,83% a quota 35.551. Qualche movimento invece sui mercati dei titoli di Stato: i rendimenti dei bond europei sono scesi subitogli annunci della Bce, con il Btp a 10 anni che ha toccato i minimi del 2024 al 3,503%. Poi i rendimenti sono generalmente risaliti, con il Bund tedesco che ha chiuso in rialzo di quasi quattro punti base.