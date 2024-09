X Factor | l’illusione del successo musicale smontata in nove punti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ci sono Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli. No, non è l’inizio di una barzelletta (anche se potrebbe sembrarlo). È il nuovo X, in onda da questa sera, 12 settembre 2024 su Sky, pronto a venderci il sogno delle “nuove speranze” della musica italiana. E come ogni anno, puntuale, torna la solita domanda: dobbiamo forse accettare che i format televisivi siano diventati l’unica possibilità per emergere musicalmente? Nei consuetidi questo blog, oggi voglio provare a smontare una volta per tutte la “narrazione mannara” su X. Cominciamo! 1.immediato Ogni anno, decine di concorrenti sperano di sfondare, ma la realtà è ben diversa. Quanti vincitori sono diventati star durature? Pochissimi. Il mercatoitaliano è già saturo e competitivo, e Xcontinua ad alimentaredi ungarantito.