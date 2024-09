Un gallo di quattro metri nella rotonda a San Vito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il granderomagnolo realizzato dai Mutoid svetta da ieri al centro della nuovadi San, tra le vie Tosi, Vecchia Emilia e la Santarcangelo mare. L’opera è alto circa 4e raffigura unche stringe tra le zampe una caveja tradizionale. Ideata e realizzata da Nikki ‘Rifiutile’ Rodgerson della comunità dei Mutoid a Santarcangelo, la scultura è ancorata a terra e ha una struttura portante in acciaio rivestita da metalli recuperati da vecchi macchinari agricoli, con un rimando alla tradizione agricola non soloforma, ma anchesostanza. Tradizione, ma anche uno sguardo la futuro e alla sostenibilità grazie ai materiali di recupero utilizzati per la scultura. Ieri il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e l’assessore ai lavori pubblici di Rimini Mattia Morolli si sono recati sul cantiere, durante l’installazione dell’opera.