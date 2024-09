Uccise scippatore col suva domiciliari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 15.30 Il Gip di Lucca ha disposto gli arrestiper la 65enne imprenditrice di Viareggio, accusata di omicidio volontario. La donna ha rincorso con il suo suv e investito per 4 volte loalgerino che le aveva rubato la borsa e l'ha ucciso. L'aggressione ripresa dai video. La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. L'avvocato della donna misure alternative al carcere. Il Gip ha deciso per ie l'applicazione del braccialetto elettronico alla 65enne.