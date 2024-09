Terzo settore Fiocchi Notariato | Mission è formare e informare su lascito solidale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Oggi siamo qui per testimoniare l'impegno di tutte le associazioni dele delin un contesto, quello della solidarietà, che è diventato sempre più importante. Dalla ricerca emergono risultati veramente sorprendenti circa i valori che oggi contano veramente, come l'onestà e il rispetto. Ilda sempre sostiene il Comitato del Testamento, ed è l'unico ordine professionale che risulta tra i fondatori perché con il nostro supporto, con la nostra formazione e informazione vogliamo portare ai cittadini italiani la cultura del Testamento, in primis, e del Testamentocome supporto per lasciare un mondo migliore. Questa è la nostra”.