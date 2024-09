Terrorismo | arrestato ‘mi esploderò’ e alla madre confessa ‘combatterò in Palestina’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 set. (Adnkronos) – E’ pronto, solo a parole, all’estremo sacrificio, El Mahdi Tbitbia Milano per istigazione a delinquere con finalità di. Nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 28enne, nato in Marocco, il gip Lorenza Pasquinelli riporta l’origine dell’indagine – nata nel dicembre del 2023 da una denuncia dell’ex onorevole Daniele Capezzone destinatario di alcuni messaggi minatori sul proprio profilo Instagram – e di come il giovane ‘mujaheddin’ accelera il suo percorso di radicalizzazione verso l’estremismo islamico già nel marzo scorso.