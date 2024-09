Robur la prossima sfida è al ’Franchi’ Domenica arriva il Montevarchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Era importante, per il Siena, iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Le vittorie portano sempre entusiasmo, aiutano a trovare fiducia e autostima, ad affrontare al meglio l’impegno successivo. Che per Bianchi e compagni sarà allo stadio Franchi contro il. Una partita per certi versi ‘storica’, quella di, visto che segnerà il ritorno del Siena tra le mura di ‘casa’, il vecchio Rastrello, chiuso dall’aprile 2023 – a parte l’ultimainterna della passata stagione con il Mazzola – per le note vicissitudini societarie. I tre punti conquistati sul campo del San Donato Tavarnelle hanno quindi permesso alla squadra di Magrini di affrontare la settimana di lavoro, iniziata proprio ieri al Bertoni dell’Acquacalda, con serenità. Una boccata di ossigeno, dopo un’estate non semplice e la sconfitta maturata, sempre al Pianigiani di Tavarnelle, in Coppa Italia.