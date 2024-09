Quali sono i valori che guidano le nostre vite? E come si può fare la differenza? I risultati di un' indagine sul lascito solidale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 set. (askanews) – Per gli italiani l’onestà, il rispetto e la famigliai principalitramandati dal passato, a cui si aggiungono parità di genere, rispetto della natura e per gli altri se si parla deiacquisti per esperienza e da lasciare in eredità per il futuro. 10 paperoni che vogliono lasciare i figli senza eredità guarda le foto È quanto emerge dall’, donazioni e lasciti solidali” realizzata da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamentosu un campione rappresentativo di italiani di 25+ anni (circa 46,5 milioni, in base ai dati Istat).