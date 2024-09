Perché Prisma 3 non si farà la risposta del regista | Sono amareggiato…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 settembre 2024)3 non si: la terza stagione della rivoluzionaria serie teen italiana trasmessa da Prime Video non vedrà la luce, nonostante alcune sceneggiature già pronte: a spiegare la situazione, con dovizia di particolari, è il creatore edella serie, Ludovico Bessegato, secondo cui le ragioni della cancellazione sarebbero da imputare a visualizzazioni non abbastanza elevate da consentire la prosecuzione della storia. In un lungo video su Instagram, Bessegato dice la sua, pur premettendo di non avere a disposizione dati ufficiali su cui basarsi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovico Bessegato (@ludovicobessegato) “Vi devo purtroppo dire che la seconda stagione disarà l’ultima.