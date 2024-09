Mourinho | Osimhen è fantastico ma deve smetterla di buttarsi troppo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il tecnico portoghese Joséelogia, ma solleva alcune riserve sul suo comportamento in campo. In una recente intervista ai microfoni di Fanatik, Joséha espresso parole di grande ammirazione per Victor, il centravanti nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli. L’allenatore portoghese ha descritto il calciatore come “” e ha rivelato di considerarlo un potenziale acquisto di alto profilo per qualsiasi club con una capacità di spesa significativa. “Victorè un giocatore. Se avessi a disposizione un budget di 70-75 milioni di euro, lo comprerei senza esitazioni”, ha dichiarato, sottolineando l’eccellenza del nigeriano sul campo.