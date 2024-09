Missione SpaceX Polaris Dawn | decollano 4 turisti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Laè decollata dal Kennedy Space Center in Florida. La spedizione orbitale di più giorni prevede la prima passeggiata spaziale di privati cittadini e punta a volare più in profondità nello spazio di qualsiasi altracon equipaggio in più di mezzo secolo. L'equipaggio di quattro membri è guidato dal CEO di Shift4 Payments, Jared Iscaacman. "Mentre guardate verso la Stella Polare, ricordate che il vostro coraggio illumina la strada per i futuri esploratori. Confidiamo nelle vostre capacità, nel vostro coraggio e nel vostro lavoro di squadra per portare a termine lache vi aspetta", hanno detto i controllori di terra, guidati dal direttore del lancio diFrank Messina, mentre la capsula entrava nell'orbita terrestre.