Mia figlia è entrata in comunità L’annuncio choc della vip della tv | l’arresto e i problemi di droga

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A marzo la condanna per aver tentato di rubare all’interno di alcune auto e ora in. Ladell’ex Miss Italia, vittimasta meglio. Lo ha confermato la famosa mamma in una recente intervista a Storie Italiane, dove l’argomento era quello dei ‘figli difficili’. Nello studio di Eleonora Daniele ha quindi raccontato il percorso28enne. “Dopo che a marzo è scappata dall’ospedale, sono stata proprio dei mesi sempre appresso a lei – ha spiegato – Ho preso una stanza apposta, ho dormito con lei, passavo con lei tutto il tempo, non ho visto quasi il mio compagno perché cercavo di stare con lei il più possibile. Una cosa che mal sopportava, poi però piano piano e con pazienza ce l’abbiamo fatta”. Leggi anche: “È la fidanzatadi Lorella Cuccarini”.