Limonov è un biopic furioso e sperimentale che punta alla grande letteratura

(Di mercoledì 11 settembre 2024), presentato in anteprima77esima edizione del festival di Cannes, è stato accolto dcritica con pareri discordanti. Impossibile il contrario, vista la figura protagonista: il poeta russo, militante politico e scrittore tormentato ?duard Veniaminovi? Savenko. In arte, appunto,, descritto da Emmanuel Carrère in una biografia romanzata pubblicata nel 2011, che diventa trasposizione cinematografica per una produzione affannata e rocambolesca (che non poteva essere altrimenti vista l’esistenza affannata e rocambolesca dell’artista). Scrittore, senzatetto, marito, guerrigliero, maggiordomo. Leader di un partito politico controverso e poetacostante ricerca della sua opera magna, dove lui, sempre e solo lui, è il centro nevralgico.