Il cavatore ai domiciliari | La Provincia è estranea

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Gli amministratori e i dirigenti delladi Brescia sono completamente estranei ai fatti. Gli stessi hanno sempre operato nel pieno rispetto delle parti e delle regole". Il giorno dopo l’arresto aidel noto imprenditore del settore cave Arturo Bernardelli, accusato di istigazione alla corruzione per avere, stando alla procura, tentato di corrompere a suon di mazzette un funzionario pubblico che non ha accettato ed è corso a denunciarlo, il Broletto ha preso posizione. Le intercettazioni hanno acceso i riflettori anche su politici e sull’ente pubblico, i quali hanno preso le distanze dall’intera vicenda. È il caso del Broletto: "Si sottolinea che laè destinataria di plurimi ricorsi contro la pianificazione del settore cave, in primis dall’imprenditore oggetto di intervento da parte dell’autorità giudiziaria.