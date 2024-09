Giornata record all’ospedale del Valdarno | nove nascite in poco più di 24 ore

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) MONTEVARCHI –dasul fronte delledel. Inpiù di 24 ore al Santa Maria alla Gruccia a Montevarchi, in provincia di Arezzo, sono venuti alla luce sette maschi e due femmine. Un lieto evento festeggiato il 9 settembre da tutto il personale sanitario dell’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, diretta dal dottor Filippo Francalanci. Otto neonati sono venuti alla luce con parto spontaneo (di cui due in vasca nativa) e un parto cesareo è stato eseguito in emergenza per un grave attacco eclamptico. Si tratta di una pericolosa emergenza ostetrica provocata da improvvisa ipertensione arteriosa e che può comportare gravi conseguenze.