Fiumicino dal 16 settembre in vigore gli orari invernali del ponte 2 giugno

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 112024- Il Comune diinforma la cittadinanza che, in seguito all’Ordinanza Sindacale N. 47 del 10-09-2024, entrerà inil nuovo calendario invernale per la manovra di sollevamento delmobile “2” e delpedonale (passerella). Tali modifiche saranno valide a partire dal 162024 fino all’82025 compreso. La manovra di sollevamento delmobile “2”, della durata di circa 15 minuti, comporterà l’interdizione temporanea al traffico veicolare. La decisione è stata presa per favorire la viabilità locale in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, garantendo al contempo il regolare svolgimento delle operazioni di sollevamento necessarie alla pubblica utilità.