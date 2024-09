De Andrè chiude il tour | È stata un’estate speciale che resterà nella memoria di ognuno di noi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

"A conclusione del "The Best Of",estivo 2024, voglio dirvi grazie, grazie di cuore per il grande affetto ricevuto, per le migliaia e migliaia di presenze, per le emozioni sincere condivise insieme. Èchedidi noi. Presto usciranno le nuove date delinvernale, che partirà dalla fine di febbraio 2025. Non vedo l'ora di rivedervi. Vi voglio bene. Un forte abbraccio a tutti voi". Così sui propri canali social Cristiano De(foto), a conclusione del suoestivo.