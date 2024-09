Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 11 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 11, si occuperà deiche seguono. Un mistero che non dà tregua. Ventisei giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, una cassetta rivela un incubo. Urla di dolore, una voce che chiede aiuto. Ma è davvero lei? Pietro Orlandi è qui con noi per cercare risposte. Dall’Egitto, la storia di Nessy, una mamma che lotta per proteggere sua figlia da un ex marito violento. La sua fuga disperata ci tocca nel profondo. E infine, il caso di Ana Maria Henao, l’ereditiera scomparsa. Immagini agghiaccianti ci mostrano una donna prigioniera della sua stessa casa. L’appello disperato della sua amica ci spinge a cercare la verità, anche nei luoghi più impensabili.