Arriva maltempo e fresco migliora nel weekend

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - Imminente fase diper l'Italia con deciso calo delle temperature, ma unmento è previsto nel. Una circolazione depressionaria colma di aria fredda che dal mare del Nord si muove in direzione del Mediterraneo, mentre l'alta pressione resta posizionata con i suoi massimi in pieno oceano Atlantico. Tempo in peggioramento nelle prossime ore con acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni settentrionali. Tra giovedì e venerdì aria più fredda farà il suo ingresso portando un generale calo delle temperature e rinnovando condizioni meteo instabili o perturbate. Quota neve in calo sulle Alpi fin sotto i 1500 metri e, nella giornata di venerdì, fino a 1500-1800 metri anche sull'Appennino centro-settentrionale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il secondodi settembre mostrano un gradualemento.