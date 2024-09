Adani | Amo Napoli ed i napoletani voglio urlarlo sempre

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lelesi emoziona parlando del legame cone Maradona. “Il murale è sacro, Conte ha capito tutto. Amareè una forza in più” Lelesi è lasciato andare a un’emozionante dichiarazione d’amore per, commentando la recente visita di Antonio Conte al murale di Maradona nei Quartieri Spagnoli. Ai microfoni di Kiss Kissha condiviso il suo pensiero: “Ihanno una forza in più e questo è un dono. Conte sfida le solite note? Ho visto l’immagine di Conte che è andato a vedere il murale di Diego e se parliamo di fede parliamo di una connessione spirituale. Lui ha scelto la via giusta per trovare quella forza”. L’ex difensore ha poi sottolineato l’importanza del murale dedicato al Pibe de Oro: “Quando leggo che il murale di Maradona è il secondo luogo più visto d’Italia, solo chi non sente può stupirsi.