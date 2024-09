Sognate di diventare i nuovi Harry Potter? Al via i casting per la nuova serie | chi può partecipare e come

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Generazioni intere di ragazzi sono cresciute con il sogno di poter interpretare, un giorno, i protagonisti della celeberrima saga diPoter. Non solo il maghetto più famoso del mondo, ma anche i suoi fidi amici Hermione Granger e Ron Weasley, al suo fiano nella celebre saga letteraria e cinematografica. Per qualcuno, il desiderio potrebbepresto realtà: altri tre bambini cresceranno infatti impugnando le bacchette magiche di questi iconici personaggi.è noto, Hbo ha messo in produzione un remake di '': unatv in sette stagioni (una per ogni libro della saga letteraria di J.K. Rowling) che sarà trasmessa sullapiattaforma streaming Hbo Max.