Sinner la Wada fa sapere che il caso è ancora aperto CorSera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilnon èchiuso. Il Corriere della Sera corregge quanto scritto in precedenza. Laha fattoche considera ilin quanto ha richiesto una documentazione specifica sulla vicenda (non si sa quando) e i 21 giorni per fare ricorso partono dalla data in cui laha ricevuto tale documentazione. Scrive il Corriere della Sera: La segreteria del Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport (Tas) l’ha confermato martedì mattina al «Corriere della Sera»: l’Agenzia Internazionale Antidoping () non ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Itia (International Tennis Integrity Agency) dello scorso 19 agosto che proscioglieva da ogni responsabilità Jannikper la doppia positività al Clostebol dello scorso marzo di cui sono già scaduti i termini di appello di 21 giorni. Ma ilnon è chiuso.