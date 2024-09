Senza ' sta sbocciata non sapevate di cosa parlare! | Alessandra Mussolini gela Parenzo e Malaguti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Torna dalle lunghe vacanze, David,e a L'Aria che tira su La7 punta tutto sull'usato sicuro e un paio di fuochi d'artificio. Il tema è quello dominante in questi giorni, Maria Rosaria Boccia, ma per evitare l'effetto déjà-vu ecco due ospiti scoppiettanti comee il sodale Giuseppe Cruciani de La Zanzara a commentare. «Il caso è questo - mette subito in chiaro la Duciona -, il grande problema inquietante ce lo avete voi uomini. Siete molto strani, proprio pericolosi. Voi vi dovete calmare. Ecco, pensa, ha fatto tutto Sangiuliano. Lui ha inserito lei!». «Le avevano detto che aveva le competenze - prosegue l'ex europarlamentare di Forza Italia, scatenata - quanti uomini imbecilli arrivano in posti altissimi? Lei non lo ha avuto. E lapiù grave che ha fatto Sangiuliano è stata quella di andare in televisione a dire che ha avuto una storia intima.