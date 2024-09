Scuola primaria chiusa a Caserta tour de force per consegna aule

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono ai lavori nelladi piazza Cavour, dove saranno messe a disposizione 14che accoglieranno i 205 studenti delladellaex “Lombardo Radice” di via Roma,dal Comune nei giorni scorsi perché risultata essere fortemente vulnerabile dal punto di vista sismico e inagibile in alcune importanti parti, e che a breve sarà interessata da lavori di abbattimento e ricostruzione, realizzati con fondi Pnrr e che vedranno la nascita di una4.0, all’avanguardia, dotata di strutture e tecnologie di ultima generazione. Attualmente, in piazza Cavour sono già disponibili 7, che sono pronte per essere utilizzate, e si stanno portando avanti i lavori con grande velocità perre quanto prima gli ambienti che dovranno ospitare tutti gli alunni delladi via Roma.